Tragedia sulle montagne del Friuli Venezia Giulia dove sono stati ritrovati purtroppo morti i due escursionisti stranieri dispersi da ieri, venerdì 15 maggio, nell’area montana di Verzegnis, in provincia di Udine.

Si tratta di un giovane cittadino austriaco di 23 anni e un cittadino statunitense di 24 anni residente in Germania, i cui corpi sono stati individuati nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio, dall’elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai.

Secondo una prima ricostruzione, i due escursionisti sarebbero precipitati dopo aver perso l’equilibrio mentre percorrevano un tratto erboso particolarmente ripido e insidioso.

L’area dell’incidente, molto impervia e difficile da raggiungere via terra, ha reso necessario l’intervento dall’alto, e le operazioni di recupero sono state effettuate con il verricello: le salme sono state issate a bordo dell’elicottero della Protezione civile.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.