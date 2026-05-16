In Sardegna, i costi al dettaglio, soprattutto nel settore alimentare, starebbero aumentando a un ritmo superiore alla media nazionale. A riferirlo è Aecondo Adiconsum Sardegna, Ssecondo cui la situazione è aggravata dalla crisi in Iran, portando a un aumento di circa 800 euro all'anno per ogni famiglia sarda.

L'organizzazione ha lanciato un avvertimento sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente per i residenti dell'Isola.

"In Italia il tasso medio di inflazione si attesta ad aprile al +2,7%, ma se si analizzano i dati Istat relativi alla Sardegna si scopre che sull'isola i prezzi viaggiano a ritmo più sostenuto - spiega il presidente Giorgio Vargiu -. L'inflazione di aprile, infatti, segna un +2,9% a Sassari e +3,1% a Olbia-Tempio. Si salva solo Cagliari, con un tasso del +2,6%, leggermente inferiori rispetto alla media nazionale".

"Ma a destare preoccupazione è soprattutto l'andamento dei listini dei prodotti alimentari: se in Italia i prezzi di cibi e bevande aumentano ad aprile del +2,9% su anno, in Sardegna la crescita è del +3,2% a Cagliari, +3,8% a Sassari e addirittura del +4% a Olbia - denuncia Vargiu -. L'incremento dei costi di trasporto determinato dal caro-gasolio si avverte in Sardegna più che nel resto d'Italia, spingendo al rialzo i prezzi dei prodotti trasportati, specie quelli freschi come gli alimentari, che come noto viaggiano su gomma. Ma il rischio è che sull'andamento dei listini giochino un ruolo primario anche fenomeni speculativi che sfruttano proprio la crisi in atto per attuare rincari ingiustificati. Anche la voce "elettricità, gas, e altri combustibili" registra forti aumenti: +5% a Cagliari, +6,7% a Sassari, +6,8% a Olbia-Tempio".

L'aumento dell'inflazione starebbe quindi colpendo pesantemente i consumatori, secondo le valutazioni di Adiconsum Sardegna. A causa dell'escalation dei prezzi dovuta alla situazione in Iran, secondo l'organizzazione, ogni nucleo familiare rischia di dover affrontare un aumento della spesa di oltre 800 euro all'anno. Non vanno trascurati gli eventuali effetti negativi che questa situazione potrebbe avere sull'andamento dei consumi dei cittadini.