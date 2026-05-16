Jannik Sinner torna a prendersi la scena al Foro Italico e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del mondo, oggi sabato 16 maggio, ha superato il russo Daniil Medvedev al termine di una sfida intensa e spezzata in due giornate.

La semifinale del Masters 1000 di Roma si è infatti chiusa solo oggi, dopo essere stata sospesa venerdì sera per la pioggia sul punteggio ancora in bilico nel terzo set. Alla ripresa, Sinner ha completato l’opera imponendosi 6-2, 5-7, 6-4, staccando il pass per l’ultimo atto del torneo di casa.

Per l’azzurro si tratta di un ritorno in finale a un anno di distanza, dopo la sconfitta del 2025 contro Carlos Alcaraz. Nel frattempo, il successo contro Medvedev consente a Sinner di allungare ulteriormente la sua striscia di vittorie nei Masters, arrivando a quota 33.

In finale troverà Casper Ruud, protagonista dell’altra semifinale vinta contro Luciano Darderi, che ha spento il sogno di una finale tutta italiana.