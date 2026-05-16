La Polizia di Stato di Oristano ha arrestato un uomo incensurato, senza fissa dimora, con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata commessa ai danni di una minore.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito della condanna definitiva divenuta irrevocabile dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, che ha posto fine all’iter giudiziario.

L’uomo dovrà espiare una pena residua di due anni di reclusione, e nei suoi confronti sono state disposte l’interdizione dai pubblici uffici, e la misura di sicurezza della libertà vigilata, che verrà applicata al termine del periodo di detenzione.

I fatti risalgono al 2021, quando due minorenni erano state temporaneamente affidate dai rispettivi genitori all’uomo, amico di famiglia. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini e successivamente cristallizzato nei vari gradi di giudizio, l’uomo, approfittando della situazione di affidamento e della presenza esclusiva di una delle minori, avrebbe abusato sessualmente di lei.

Le attività di ricerca svolte dagli investigatori delle Squadre Mobili di Oristano e Cagliari hanno consentito di rintracciare l'uomo in un centro dell’hinterland oristanese, procedendo quindi al suo arresto.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Massama, dove rimarrà detenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.