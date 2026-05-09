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Tragedia sul lavoro a Paola, in provincia di Cosenza, dove un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori di allestimento all’interno di uno stabilimento balneare nella zona del Lungomare San Francesco.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dopo il cedimento improvviso di una colonna in cemento utilizzata per la struttura delle docce. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.
Sul luogo dell’incidente è intervenuto il procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi, che sta coordinando le indagini affidate agli agenti del commissariato della Polizia di Stato cittadina.
Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza nel cantiere.