Maxi operazione antidroga dei carabinieri, con la provincia di Cagliari al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia. I militari della Stazione di Belgioioso, al termine di una complessa attività investigativa avviata nel 2024, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di 19 persone indagate, a vario titolo, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’operazione ha coinvolto numerose province italiane grazie al supporto dei Comandi provinciali dei carabinieri di Brescia, Cagliari, Lucca, Caltanissetta, Cremona, Imperia, Reggio Calabria, Bari, Varese e Alessandria.

Proprio tra la provincia di Pavia e quella di Cagliari i militari hanno individuato e sequestrato alcune serre adibite alla coltivazione di marijuana. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate 236 piante di cannabis, circa 5 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio, 170 grammi di hashish e modiche quantità di LSD ed ecstasy.

Sequestrati anche 4.800 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. L’operazione ha portato inoltre all’arresto in flagranza di due giovani residenti nelle province di Cagliari e Imperia, trovati in possesso delle sostanze stupefacenti rinvenute durante i controlli.