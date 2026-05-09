È stato rintracciato e arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della locale Stazione un 52enne di Quartu Sant'Elena, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di due anni e nove mesi di reclusione in seguito a una condanna definitiva per furto aggravato e rapina, reati commessi nel 2018.

Il 52enne è stato individuato dai militari nel corso dei consueti controlli sul territorio. Dopo le formalità di rito negli uffici dell’Arma, è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resterà ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.

Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento è stata immediatamente informata la Procura competente. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di controllo svolte dai carabinieri per garantire il rispetto delle misure disposte dall’autorità giudiziaria e il mantenimento della sicurezza sul territorio.