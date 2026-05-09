Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Camillo Usala, il 56enne scomparso da Escalaplano nei giorni scorsi. Il corpo senza vita dell'uomo è stata rinvenuto senza vita nella mattina di sabato 9 maggio in località "Su Cungiau de Sa Serra", alle porte del paese.

A dare l'allarme erano stati i familiari. L’uomo viveva con la madre e i fratelli. Giovedì 7 maggio era scomparso nel nulla facendo scattare le ricerche. Sui social era subito partito il tam-tam per diffondere la notizia con appelli anche da parte del sindaco di Escalaplano, Marco Lampis, che aveva detto: "Chiunque lo avesse visto è pregato di contattare i carabinieri".

In campo, per ritrovare Usala, oltre ai volontari i militari della locale Stazione. Oggi il triste epilogo.