Il Cagliari viene sconfitto 2-0 contro l'Udinese e deve ritardare i festeggiamenti per la matematica salvezza almeno fino a domani, quando si conoscerà il risultato della Cremonese. All'Unipol Domus è sceso in campo comunque un Cagliari determinato e che avrebbe meritato quantomeno il pareggio.

A deciderla è stato un gol di Buksa al 56', poi nel finale è arrivato il gol di Gueye; le occasioni migliori, però, sono state dei padroni di casa, sia nel primo tempo, sia nella ripresa, sopratutto prima del caos finale e del gol del raddoppio degli ospiti.

Ora, come detto, tutti in attesa del risultato della Cremonese contro il Pisa di domani per capire se la salvezza arriverà domani (in caso di mancata vittoria dei grigiorossi) o se bisognerà attendere una settimana quando a Cagliari arriverà il Torino.

Rissa finale nel post partita con Davies, l'attaccante dell'Udinese, molto agitato.