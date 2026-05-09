Si riduce il numero dei comuni sardi chiamati al voto nelle amministrative del 7 e 8 giugno. Saranno infatti 148, e non più 149, le amministrazioni coinvolte nella tornata elettorale visto che a Bidonì, piccolo centro dell’Oristanese con poco più di cento abitanti, non vi sarà alcuna lista in lizza.

Alla scadenza dei termini fissata per oggi, nel paese del Barigadu non è stata presentata alcuna candidatura né per la carica di sindaco né per il Consiglio comunale. Una situazione che porterà ora la Regione alla nomina di un commissario straordinario per guidare l’amministrazione.

Tra i principali centri dell’Isola che si preparano al voto, cinque potrebbero arrivare al turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno: Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres, tutti comuni sopra i 15mila abitanti, oltre ai capoluoghi di provincia Tempio Pausania e Sanluri.