Pier Paolo Soro ha depositato questa mattina la sua candidatura come sindaco di Ollolai, alla guida della lista civica "Ollolai prima di tutto". Volto noto in paese, Soro è stato a lungo presidente della Pro loco, ora la scelta di mettere a disposizione un gruppo per l'amministrazione del prossimo mandato.

"Ollolai per me non è solo un paese. È casa. È memoria. È identità - scrive -. Qui ci sono le nostre radici, le nostre tradizioni, le storie delle nostre famiglie. Ed è proprio per questo amore profondo verso la nostra comunità che voglio condividere con voi una scelta importante: domani mattina depositerò presso il nostro Municipio la mia candidatura a Sindaco di Ollolai. È una decisione che nasce dal cuore, ma anche dalla convinzione che il nostro paese abbia ancora tanto da esprimere."

"Possiamo creare nuove opportunità per i giovani, sostenere chi ogni giorno tiene viva la comunità e valorizzare ciò che rende Ollolai unica. Non è una scelta personale, ma una scelta che nasce dalla voglia di costruire qualcosa insieme. Ollolai è casa nostra: il luogo dove crescono i nostri figli, dove vivono le nostre famiglie e dove ogni giorno tante persone lavorano e si impegnano per la comunità. Il nostro paese ha risorse straordinarie: la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro territorio e soprattutto la forza della nostra comunità", afferma ancora.

"Ma - conclude - per far crescere davvero Ollolai serve un progetto chiaro, coraggio nelle scelte e la capacità di lavorare insieme. Non sarà un percorso individuale. Sarà un cammino da fare insieme, ascoltando tutti e costruendo un progetto condiviso per il futuro. Con passione, impegno e amore per il nostro paese. Il cambiamento parte dalla comunità. E la comunità siamo tutti noi".