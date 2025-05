Nella serata del 17 maggio, nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura di Cagliari per il monitoraggio della "movida" nel centro storico, è stata accertata la somministrazione di alcolici a un minorenne all’interno di un locale del quartiere Marina. L’intervento è stato effettuato dalla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, nell’ambito delle attività finalizzate alla “prevenzione e al contrasto del consumo di alcol da parte di minori”.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il locale era già stato oggetto di un analogo accertamento il 29 marzo 2025, quando erano stati serviti cocktail alcolici a due quindicenni, “in palese violazione delle normative a tutela della salute dei minori”. Anche in quella circostanza il titolare era stato denunciato.

“La reiterazione di tale condotta in un lasso di tempo così breve, unita alla giovane età dei minori coinvolti, evidenzia come l’episodio si inserisca in un contesto di crescente allarme sociale”, si legge nella nota.

Alla luce dell’ultimo episodio, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura del locale per 10 giorni, con provvedimento notificato il 23 maggio dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza.