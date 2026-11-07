Choc nel Reggiano, dove un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla casa familiare, con l'accusa di aver minacciato di morte e aggredito ripetutamente la moglie, anche davanti ai figli, arrivando a tentare di strangolarla.

Nei confronti dell'uomo è stata eseguita la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.

A ricostruire la vicenda sono stati i Carabinieri della stazione di Quattro Castella, che hanno documentato una progressiva escalation di violenze e minacce.

L'ultimo episodio risale al pomeriggio del 25 ottobre. Dopo un diverbio all'interno dell'abitazione, l'uomo avrebbe inseguito la moglie fino in cucina, sfondando la porta e, una volta raggiunta, le avrebbe stretto le mani intorno al collo nel tentativo di strangolarla.