Sono 25 i marescialli allievi del 14° Corso triennale “M.O.V.M. Maresciallo Capo Sergio Piermanni” arrivati a Sassari per svolgere il tirocinio pratico nelle stazioni dei carabinieri della provincia. I giovani, provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, sono stati accolti dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Maione.

Dopo due anni di formazione teorica e addestramento, per gli allievi inizia la fase di esperienza diretta sul territorio, il cosiddetto “Training on the job”. Saranno affiancati dai comandanti delle stazioni e dai militari già in servizio, partecipando alle attività quotidiane e confrontandosi con le esigenze delle comunità locali.

Il tirocinio rappresenta una tappa fondamentale del percorso formativo, perché permette di mettere in pratica le competenze giuridiche e professionali acquisite in aula, sviluppando anche capacità di ascolto e relazione con i cittadini.

Al termine del triennio i futuri marescialli conseguiranno la laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. L'iniziativa punta a integrare preparazione universitaria ed esperienza operativa, valorizzando il ruolo delle stazioni come presidi di prossimità per le comunità del Nord Sardegna.