Una mattinata dedicata alla legalità, alla sicurezza online e alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Il 5 novembre i carabinieri hanno incontrato gli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo “Fermi – Da Vinci” di Guspini, nell'ambito delle iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche.

All'incontro hanno partecipato il comandante della Stazione di Guspini, il maresciallo sottordine e un militare del Nucleo Carabinieri Cinofili di Cagliari. Durante la mattinata sono stati affrontati temi legati al rispetto reciproco, all'inclusione e ai rischi della rete, con indicazioni per utilizzare internet e le nuove tecnologie in modo responsabile. Spazio anche alla conoscenza dell'organizzazione e dei compiti dell'Arma sul territorio.

A catturare l'attenzione degli studenti è stata soprattutto la presentazione dell'unità cinofila. Attraverso un video, i militari hanno illustrato le caratteristiche dei cani, le tecniche di addestramento e le attività operative svolte insieme ai loro conduttori.

La giornata si è conclusa con una dimostrazione pratica all'aperto: il cane carabiniere ha simulato la ricerca e l'individuazione di armi ed esplosivi, mostrando le proprie capacità operative e il lavoro di squadra con il militare. L'iniziativa ha suscitato entusiasmo tra gli alunni e apprezzamento da parte degli insegnanti.