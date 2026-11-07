Incidente stradale dopo l'una e mezza della notte sull'Asse Mediano di Scorrimento, a Cagliari, in direzione Poetto. Un automobilista ha perso il controllo della vettura, finendo contro il guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata. Poco dopo il veicolo è stato tamponato da un'altra auto in transito.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale operativa del Comando provinciale di Cagliari, che ha delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale.

Il conducente dell'auto ribaltata è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu in codice rosso. Dai primi accertamenti, l'uomo non risulterebbe in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Cagliari.