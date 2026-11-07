Polemica sul progetto di riorganizzazione dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, contesta l'annunciato aumento dei posti letto da 6 a 14 e accusa la Giunta Todde di privilegiare la propaganda rispetto alla sicurezza dei pazienti.

Secondo l'esponente di FdI, gli otto posti aggiuntivi sarebbero collocati nei locali della vecchia Endoscopia, separati dagli altri sei. Una soluzione che, a suo giudizio, rischia di creare un reparto frammentato e difficilmente gestibile, anche alla luce della carenza di personale. Piga evidenzia infatti la necessità di reperire quattro medici, 14 infermieri e 12 operatori socio-sanitari.

Il consigliere non contesta invece la realizzazione della Terapia intensiva pediatrica, ma ritiene che per il servizio sarebbero già disponibili spazi adeguati a ospitare quattro posti letto.

A sostegno delle proprie critiche richiama i 67.665 accessi registrati nel 2025 al Pronto soccorso del Brotzu, di cui 47.245 adulti e 20.420 pediatrici. Piga annuncia infine un'interrogazione urgente e un accesso agli atti per fare chiarezza sul progetto e sulle scelte organizzative.