Una ragazza di 14 anni è stata arrestata dalla Polizia a Firenze con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stata denunciata per lesioni personali, minacce e possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

Come riportato da Tg Com 24, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa, quando gli agenti sono intervenuti in seguito a una lite tra due ragazze, durante la quale, secondo quanto riportato dal quotidiano, la 14enne avrebbe estratto improvvisamente da una borsa un coltello da cucina lungo 22 centimetri con lama affilata, cercando di colpire uno degli agenti all'addome e al collo fortunatamente senza riuscirci.

Una giovane avrebbe reagito ali disarmo con violenza fisica e verbale contro gli agenti di polizia, causando ferite a cinque agenti che richiederanno tre giorni per guarire. Durante le indagini, è emerso che la minore era in possesso di 2,45 grammi di sostanze cannabinoidi e di un coltello utilizzato nell'aggressione.

Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e la giovane arrestata e denunciata. In seguito a disposizione della procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze, la ragazza è stata trasferita all'istituto penale per i minori della città toscana.