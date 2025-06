Una donna spagnola di 73 anni è stata arrestata nei giorni scorsi all’aeroporto di Alghero, dopo essere sbarcata da un volo Ryanair proveniente da Barcellona, con 64 ovuli di cocaina nascosti in pancia. Gli agenti del commissariato di Alghero e dell’ufficio Frontiera aeroportuale l’hanno fermata per un controllo ai bagagli. Insospettiti dal forte nervosismo e da alcune dichiarazioni risultate non veritiere, hanno chiesto l’autorizzazione alla Procura di Sassari per approfondire gli accertamenti.

La donna è stata così accompagnata all’ospedale di Alghero, dove una radiografia ha rivelato la presenza degli ovuli: in totale 1.150 grammi di cocaina destinati probabilmente al mercato locale o nazionale. Per la 73enne sono subito scattate le manette.

L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Sassari, che ha disposto anche la misura cautelare in carcere. La donna si trova ora rinchiusa nell’istituto penitenziario di Bancali, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.