Intorno alle 12:30, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in via Principessa Maria, all’incrocio con via Don Minzoni, dopo la segnalazione di un forte odore di gas all’interno di una palazzina di tre piani. Sul posto si è verificata una conseguente esplosione che ha sventrato il tetto e le mura esterne della mansarda, scaraventando pezzi di facciata per strada, con diverse auto parcheggiate che sono state distrutte e che ha reso necessario l’intervento urgente delle squadre della Centrale di Sassari e di Porto Torres, supportate dalle Unità Cinofile.

Il Comandante Antonio Giordano ha coordinato direttamente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, monitorando costantemente la situazione dal luogo dell’intervento. Al momento non sono ancora note le cause precise dell’esplosione né eventuali feriti o danni strutturali gravi. Sul posto erano presenti anche gli specialisti USAR per la ricerca di eventuali dispersi tra le macerie e il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, per accertarsi di persona dell'accaduto.

La zona è stata transennata per permettere le verifiche e garantire la sicurezza dei residenti. Le autorità competenti stanno proseguendo gli accertamenti per capire l’origine del forte odore di gas e prevenire eventuali nuovi rischi.

Dai primi rilievi effettuati insieme ai vigili del fuoco, la mansarda di via Principessa Maria a Sassari coinvolta nell’esplosione «non risulta essere servita dalla rete cittadina di distribuzione del metano». Lo ha precisato la società Medea, distributrice del gas, sottolineando che «la causa dell’evento è da attribuire ad altra fonte». Le indagini proseguono per chiarire l’origine precisa della fuga.

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 - Un uomo è stato trovato vivo sotto le macerie della mansarda esplosa questa mattina. Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’edificio e hanno individuato l’uomo sotto le macerie, nella cucina dell’appartamento. Le sue condizioni sono gravissime a causa delle ustioni e delle contusioni riportate durante il crollo. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Il ferito risulta essere stata l'unica presente nell'appartamento al momento dell'incidente, riferiscono i vigili del fuoco.

Secondo i primi accertamenti, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola del gas.