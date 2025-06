Non mancano le polemiche dopo i roghi scoppiati ieri a Ozieri e Alghero, che hanno devastato centinaia di ettari e domati dopo diverse ore.

L’esponente della Lega Michele Pais, consigliere comunale di opposizione ad Alghero ed ex presidente del Consiglio regionale, attacca la presidente della Regione Alessandra Todde: “Dispiace che dalla Presidente Todde non sia stata fatta nessuna dichiarazione, nè ringraziamento al sistema antincendio fatto di uomini e donne che, con non poche fatiche, ha domato un rogo che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. E con l'aiuto di tanti cittadini”.

“Nessuna dichiarazione sull'unico Canadair, che nel bel mezzo delle operazioni di spegnimento, è dovuto far rientro a Ciampino per un'avaria. A Ciampino...! Forse lo farà in giornata, dopo che qualcuno gli farà leggere questo post. Ma evidentemente, al nord, non siamo degni di attenzione e tempestiva considerazione. D'altronde ieri era domenica. Comunque – ha concluso Pais – tutto bene. Grazie al cielo”.