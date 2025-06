Due arresti nel Cagliaritano per violazione del divieto di avvicinamento alle persone offese. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno fermato due uomini in distinte operazioni, entrambi accusati di aver ignorato provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento ai sensi dell’art. 387 bis c.p.

Nel primo caso, un pensionato già sottoposto a monitoraggio elettronico per atti persecutori è stato sorpreso nei pressi del luogo di lavoro della vittima. Bloccato dai militari della Sezione Radiomobile, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi.

Nel secondo episodio, un uomo già arrestato per maltrattamenti in famiglia e da pochi giorni sottoposto a misura cautelare, è stato trovato all’interno dell’abitazione della persona offesa, tutelata da un provvedimento della Prefettura. Anche per lui è scattato l’arresto: è stato trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza per direttissima prevista nella stessa giornata.