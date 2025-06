Due incendi hanno richiesto oggi l’intervento del Corpo forestale in Sardegna. Il primo rogo si è sviluppato nelle campagne del comune di Goni, in località Pramuttedu. Sul posto è stato necessario il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto per rafforzare le operazioni di spegnimento a terra. A coordinare le attività è stato il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di San Nicolò Gerrei.

Un secondo incendio ha invece interessato l’agro del comune di Talana, precisamente in località R. su campu 'e sa gente. Anche in questo caso si è reso indispensabile l’intervento di un mezzo aereo, partito dalla base operativa di San Cosimo, per contenere le fiamme e ridurre il rischio di ulteriori danni. La gestione delle operazioni sul campo è stata affidata al D.O.S. del Corpo forestale di Tortolì.