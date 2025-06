Nuova allerta incendi per domani, martedì 1 luglio 2025, in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino che prevede pericolosità alta, con codice arancione, soprattutto nel Cagliaritano e nel Centro Nord dell’Isola. «Le cittadine e i cittadini sono invitati a prendere visione delle norme di comportamento e delle cautele da adottare in presenza di incendio boschivo», si legge nella nota diffusa sul portale istituzionale.

Tra le principali raccomandazioni: non accendere fuochi nei boschi, evitare di gettare mozziconi o fiammiferi accesi, prestare attenzione alle marmitte catalitiche che possono incendiare l’erba secca e rispettare sempre le prescrizioni regionali antincendi. Importante anche non abbandonare rifiuti e mantenere pulite le aree attorno alle abitazioni.

In caso di principio di incendio, è fondamentale mantenere la calma, spegnere le fiamme solo se si ha una via di fuga sicura, non sostare in zone sovrastanti il fronte del fuoco e facilitare l’intervento dei soccorsi liberando le strade.

Se minacciati dal fuoco, cercare aree già bruciate o prive di vegetazione, segnalare la propria presenza e non tentare di recuperare oggetti personali. In casa, sigillare porte e finestre con panni bagnati, preparare riserve d’acqua e rifugiarsi negli ambienti più interni respirando attraverso un panno umido.

Per segnalare incendi si possono contattare il numero verde 1515 del Corpo Forestale, il 115 dei Vigili del Fuoco, il 113 o il 112.