Un uomo di 43 anni è morto alle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie, in provincia di Bari.

Un unico colpo di pistola, esploso nel cuore del locale affollato, lo avrebbe raggiunto alla base del collo, non lasciandogli scampo.

L’allarme è scattato intorno alle 4:40. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, la scintilla sarebbe stata una violenta lite scoppiata tra due gruppi di persone. Nel caos generale, l'assassino avrebbe messo in atto un piano spietato: uscito dal locale attraverso un'uscita d'emergenza per eludere i metal detector, sarebbe rientrato poco dopo armato, facendo fuoco sulla vittima, forse colpendola alle spalle mentre tentava di allontanarsi.

Al suono degli spari, la musica si è fermata lasciando spazio alle urla. Centinaia di giovani presenti nel locale si sono riversati verso le uscite, cercando riparo ovunque nel tentativo di sfuggire a quella che sembrava una sparatoria indiscriminata. Nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118 e la corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, il 43enne è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo.

La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Trani e della tenenza di Bisceglie.