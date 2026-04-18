Una bellissima notizia arriva da Sassari, dove il bambino di tre anni precipitato dal balcone di casa al primo piano di una palazzina è stato dichiarato fuori pericolo.

Il piccolo non ha fortunatamente riportato lesioni interne nonostante sia stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, e anche se non ha subito gravi ferite, rimarrà ricoverato per ulteriori controlli nelle prossime ore.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli agenti della Questura di Sassari, che sono intervenuti sul posto tra via Caprera e viale Trieste, al momento dell'incidente il bambino si trovava in casa con la madre e un fratello di 22 anni. Attualmente non ci sono sospetti nei confronti dei presenti.