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Intorno alle 12:45 di oggi, sabato 18 aprile, i Vigili del Fuoco di Oristano sono stati chiamati per l'incendio di un'auto nella località turistica Putzu Idu.
La prima squadra partita dalla sede centrale di Oristano è intervenuta prontamente sul luogo per spegnere l'incendio e garantire la sicurezza della zona.
Le forze dell'ordine erano presenti sul posto per coordinare le operazioni di competenza.
Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato evitato che le fiamme si propagassero alla macchia mediterranea, senza alcun danno alle persone coinvolte.