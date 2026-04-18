Tragedia a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina, dove, come riporta Il Messaggero, un bambino di sette anni è morto si trovava in una piscina di uno stabilimento termale.

Le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo, come riporta il quotidiano, sono attualmente oggetto di indagine, ma tra le prime ipotesi dei Carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118, c'è la possibilità che un bocchettone della piscina abbia impedito al bambino di tornare in superficie in tempo.

Nonostante l'arrivo immediato dell'eliambulanza sul luogo e il lavoro instancabile dei soccorritori, ogni sforzo per rianimare il piccolo è stato purtroppo vano.

La sua salma sarà esaminata dalle autorità giudiziarie per fare piena luce sulla dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti che verranno condotti nelle prossime ore saranno cruciali per chiarire esattamente cosa sia accaduto ed eventuali responsabilità.