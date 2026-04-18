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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, in località Palisi Badesi, nel comune di Tempio Pausania, dove una moto è uscita fuori strada causando un ferito, unica persona a bordo dell'unico veicolo coinvolto.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di tempio Pausania, che, ìì hanno collaborato con il servizio medico di emergenza 118, assistendo il ferito durante il trasporto al luogo di decollo dell'elisoccorso.
Le forze dell'ordine erano presenti sul posto durante l'intervento.