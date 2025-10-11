Un drammatico episodio si è consumato a Castelcucco, nel Tervigiano, dove un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, è morto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato da una pressa per l’uva.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il 45enne si trovava nell'azienda vitivinicola e agrituristica di famiglia. Secondo quanto appreso, l'imprenditore pensava che il macchinario fosse spento.

Tuttavia, la pressa era ancora attiva, ma pare fosse momentaneamente bloccata per via di un blackout elettrico. Sul posto i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco, carabinieri e Spisal.

Inutile ogni tentativo di salvataggio, l'uomo era già morto.