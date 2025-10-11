È stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna, con l’obbligo del braccialetto elettronico, un 45enne residente a Selegas, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della donna. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Suelli nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla vittima lo scorso giugno, nella quale la donna aveva segnalato comportamenti insistenti e minacciosi da parte dell’ex compagno, iniziati già nell’estate del 2023. Le molestie, protratte nel tempo, avevano generato nella donna uno stato di forte ansia e paura per la propria sicurezza.

Gli accertamenti condotti dai militari avevano già portato alla denuncia dell’uomo. Alla luce delle prove raccolte e del rischio che le condotte persecutorie potessero ripetersi, l’Autorità giudiziaria ha deciso per la misura cautelare con controllo elettronico, che consente il monitoraggio costante dei suoi movimenti.

I Carabinieri sottolineano il costante impegno nel contrastare i reati di violenza di genere e nel garantire tutela e protezione alle vittime.