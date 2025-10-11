Un inseguimento a forte velocità tra Sennori e Sorso si è concluso con la denuncia di un uomo per guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto alle prime ore dell’alba di mercoledì 8 ottobre, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno intimato l’alt a una vettura durante un controllo notturno.

Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando la fuga e mettendo in pericolo la circolazione. Dopo un inseguimento terminato in un vicolo cieco di Sorso, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad identificarlo.

L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, superando i limiti previsti dalla legge. Successivamente, ulteriori accertamenti hanno rivelato anche la presenza di cocaina nel sangue.

Conclusi i controlli, l’automobilista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari, la patente gli è stata ritirata e il veicolo posto sotto fermo amministrativo.