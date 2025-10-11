Un colpo organizzato nei minimi dettagli è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato nella zona industriale di Prato Sardo. Verso le 4 del mattino, un commando composto da 5 o 6 persone ha fatto irruzione nel deposito dei Monopoli di Stato, portando via numerosi scatoloni di sigarette per un valore stimato in decine di migliaia di euro. L’ammontare esatto del bottino è ancora in corso di verifica.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero utilizzato alcuni furgoni per sfondare l’ingresso e caricare rapidamente la refurtiva, riuscendo poi a dileguarsi. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, sulle strade di accesso all’area industriale hanno sparso chiodi, steso catene e lasciato due bombole di gas collegate a fili elettrici, apparse subito come potenziali ordigni rudimentali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Nuoro, che hanno immediatamente allertato gli artificieri e chiuso per precauzione tutte le vie d’accesso all’area. Le indagini, affidate alla squadra mobile, puntano a ricostruire la dinamica dell’assalto anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza.

In corso la caccia ai componenti del commando, fuggiti nella notte dopo un’azione tanto rapida quanto spettacolare.