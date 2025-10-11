Cinque carabinieri sono finiti sotto indagine per la morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, 35enne napoletano che lo scorso 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli a Chiaia era stato colpito con un taser dai militari che hanno tentato di bloccarlo mentre dava visibilmente in escandescenze.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi". Il giovane è deceduto poco dopo il fatto, a bordo dell'ambulanza diretta all'ospedale.

Solo all'esito degli esami del medico legale si potranno tuttavia stabilire le cause della morte del 35enne, e accertare eventuali collegamenti con l'impiego del taser.