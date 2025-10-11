Irregolarità sulla sicurezza dei dipendenti sono costate una denuncia alla titolare di un bar nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, al termine di un’attività di verifica, hanno infatti denunciato una 46enne residente nel capoluogo, socia amministratrice dell’esercizio, ritenuta responsabile di violazioni in materia di tutela dei lavoratori.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la donna non avrebbe assicurato al personale una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. Per le irregolarità riscontrate sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.863,79 euro.

L’intervento rientra in una più ampia attività di controllo svolta dalle diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e coordinata dal Comando Provinciale di Cagliari, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e di promuovere ambienti di lavoro più sicuri.