Choc a Mirandola, nel Modenese, dove questa mattina un anziano di 86 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone dopo che avrebbe ucciso la moglie di 89 anni.

Secondo quanto appreso, la donna era affetta da demenza senile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che hanno avviato e indagini.

Proprio nel Modenese, martedì scorso, un episodio analogo: a Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni aveva ucciso a coltellate la moglie di 88, affetta da Alzheimer, per poi lanciarsi dal balcone.