I Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno eseguito nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cagliari che dispone l’allontanamento dalla casa familiare di una 49enne disoccupata, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre 72enne.

L’indagine è partita a seguito della querela presentata all’inizio di settembre dalla donna vittima di continue vessazioni, tra offese, umiliazioni e manipolazioni emotive perpetrate dalla figlia convivente. I Carabinieri, agendo con tempestività e discrezione, avevano già deferito la donna in stato di libertà lo scorso 20 settembre.

Considerato il rischio concreto di reiterazione dei comportamenti persecutori, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessaria l’adozione della misura cautelare di allontanamento dall’abitazione. La madre ha ricevuto il supporto e la protezione previsti dalla normativa vigente, grazie anche all’attivazione della rete antiviolenza cagliaritana.

L’episodio si inserisce nella costante attività dell’Arma dei Carabinieri volta a prevenire e contrastare la violenza domestica, garantendo sicurezza e tutela alle persone più fragili, attraverso ascolto, intervento e sostegno alle vittime.