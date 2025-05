Le famiglie italiane possiedono un totale di "2.211 miliardi di euro in risparmi, corrispondenti a una media di 37.525 euro per persona". Questi dati emergono da un'analisi condotta da Fabi e Withub utilizzando informazioni fornite da Banca d'Italia e Istat, presentate durante l'evento "Il piano Ue per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee", organizzato da Connact in collaborazione con il Parlamento europeo.

Dall'elaborazione è emerso che dei 2.211 miliardi di euro, 1.131 miliardi sono in depositi bancari, mentre 1.079 miliardi sono investiti in titoli, fondi o azioni. Inoltre, l'analisi ha evidenziato la distribuzione geografica dei depositi bancari e dei risparmi. Per quanto riguarda i depositi bancari, Bolzano si posiziona al primo posto in Italia con una media di 29.692 euro per abitante, seguita da Milano (26.989) e Piacenza (26.869). Le province di Belluno (24.912), Sondrio (24.834) e Isernia (24.674) si collocano anch'esse tra le prime posizioni, mentre Siracusa (10.711), Trapani (10.580) e Crotone (9.322) si trovano nelle ultime posizioni. Considerando invece i risparmi pro-capite, Milano si conferma come la provincia con il valore più alto in Italia (71.671 euro), seguita da Biella (61.711) e Modena (57.238).

Guardando più ampiamente, l'Europa continua a investire in misura limitata: secondo un'analisi condotta dal Centro Studi del Circolo Esperia, presentata durante lo stesso evento, il continente europeo dispone di un totale di 9,5 trilioni di euro in risparmi, tre volte superiore a quello degli Stati Uniti, con un tasso di risparmio record del 15% nel 2024, rispetto al 5% degli Stati Uniti. Tuttavia, gran parte di questi risparmi nell'Unione Europea sono investiti in modo conservativo, e una quota significativa finisce sui mercati statunitensi.