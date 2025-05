È stata presentata oggi a Sassari, nella sede dell’Avis Provinciale, la quarta edizione del progetto “Un Dono a chi Dona”, promosso da Avis in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa, attiva da giugno 2025 a febbraio 2026 nei territori delle 36 Avis comunali del Sassarese, offrirà oltre 2.500 screening gratuiti ai donatori di sangue.

I primi appuntamenti sono previsti il 7 giugno a Ittiri (screening pneumologico e tiroideo) e l’8 a Uri (controllo dei nei). Il 21 giugno sarà la volta di Bono, mentre il 22 a Sassari verranno eseguiti pap test.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente dell’Avis Provinciale Antonio Dettori – vogliamo ringraziare chi dona sangue e offrire opportunità concrete di prevenzione. È un modo per prendersi cura di sé e degli altri”.

Il progetto sarà accessibile anche a chi non è donatore ma desidera diventarlo o contribuire con un piccolo contributo (tra 20 e 38 euro). Sono previsti oltre 2.700 esami, tra cui pap test, visite andrologiche, screening nutrizionali, tiroidei, renali, cardiologici e nuovi test per celiachia, allergie ed endometriosi.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Vincenzo Dore, presidente Avis Regionale – è raggiungere l’autosufficienza nella raccolta di sangue, ma anche promuovere il dono come stile di vita”.

Accanto agli screening, ampio spazio sarà dato alla divulgazione, con incontri online e in presenza. Sardegna for You punta anche a coinvolgere i giovani con iniziative su prevenzione, sessualità, rispetto e contrasto alla violenza.

Per prenotazioni: www.sardegnaforyou.com o 3517702262.