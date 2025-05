Importante operazione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari, che nella giornata di oggi ha effettuato un controllo ambientale presso un’azienda situata lungo la Strada Statale 130. L’intervento, condotto con il supporto dell’11° Nucleo Elicotteri, si inserisce nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati contro l’ambiente.

Durante l’ispezione, i militari avrebbero riscontrato gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti e delle acque reflue. In particolare, sarebbero stati trovati circa 200 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi – tra cui imballaggi in cartone, plastica, vetro, legno e metalli – abbandonati sul terreno in maniera incontrollata, senza alcuna misura di contenimento o sicurezza.

Gli accertamenti avrebbero inoltre rilevato uno scarico non autorizzato di acque meteoriche e di dilavamento provenienti dai piazzali aziendali. Un’operazione svolta in assenza dei titoli abilitativi previsti, con possibili effetti dannosi sul suolo e sulle risorse idriche circostanti.

Al termine dei rilievi, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore unico dell’azienda, un imprenditore di 86 anni, alla Procura della Repubblica di Cagliari. L’uomo è accusato di deposito incontrollato di rifiuti e scarico illecito di acque reflue industriali.