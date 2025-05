È pienamente operativo a Sassari il nuovo Hub del Farmaco, il progetto regionale promosso da Ares Sardegna per ottimizzare la logistica sanitaria. Protagonista del cambiamento è l’Aou di Sassari, che da maggio gestisce in modo centralizzato e tracciato la distribuzione di farmaci e dispositivi medici, in collaborazione con l’operatore economico Plurima.

“L’attivazione dell’hub dedicato ai farmaci rappresenta un’evoluzione naturale, che ci permette di potenziare la filiera logistica e di migliorarne l’efficienza operativa”, ha spiegato la direttrice amministrativa Maria Dolores Soddu. Il nuovo sistema, presentato il 21 maggio ai referenti ospedalieri, si basa su una piattaforma digitale unica collegata al sistema Sisar, in grado di monitorare in tempo reale ogni spostamento, dal magazzino centrale ai reparti.

“L’obiettivo è costruire un sistema dove tecnologie e organizzazione lavorano insieme, per semplificare i processi e rispondere meglio ai bisogni di chi lavora ogni giorno con i farmaci e di chi ne ha bisogno per curarsi”, ha sottolineato Gabriella Carmelita, direttrice della Farmacia ospedaliera. Ridurre gli errori, garantire continuità terapeutica e abbattere gli sprechi sono i punti cardine del nuovo modello.

Come ha evidenziato Valerio Fadda, responsabile Innovazione e Sviluppo di Ares, il progetto è già attivo anche presso la Asl Gallura e, da giugno, lo sarà anche per la Asl di Sassari. L’iniziativa segna non solo un passaggio tecnico, ma anche culturale: verso una sanità più integrata, moderna e vicina alle esigenze reali dei cittadini.