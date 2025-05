Una lite scoppiata per futili motivi all’esterno di una discoteca di San Teodoro si è trasformata in un violento pestaggio con gravi conseguenze. I Carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato un 21enne per lesioni personali aggravate, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia della vittima, presentata nel luglio 2024.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 3 del mattino dell’11 luglio scorso, nei pressi di un noto locale di via Cala d’Ambra, il giovane indagato avrebbe aggredito con calci e pugni un coetaneo milanese. Il motivo: una discussione nata in seguito ad alcuni apprezzamenti indesiderati rivolti alla compagna della vittima. Il ragazzo sarebbe intervenuto per difenderla, ma la reazione sarebbe stata brutale.

Il pestaggio ha costretto il giovane turista a ricorrere alle cure d’urgenza presso l’ospedale di Olbia. Le ferite riportate, soprattutto al volto e alla bocca, sono risultate gravi e permanenti.

Determinanti per l’identificazione del presunto aggressore la collaborazione di alcuni testimoni e le indagini condotte anche sui social network, che hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta. L’autore del gesto si era infatti dileguato subito dopo i fatti, senza che nessuno avvisasse nell’immediato le forze dell’ordine.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del processo, durante il quale non si escludono sviluppi anche in suo favore.