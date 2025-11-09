A soli 14 anni al volante di una Fiat Enjoy rubata, ha tentato di sfuggire ai carabinieri e si è schiantato contro un’auto ferma al semaforo. È accaduto a Roma, nel primo pomeriggio di sabato, in via Tuscolana, dove l’incredulità dei passanti ha accompagnato la breve fuga del minorenne.

Tutto è iniziato intorno alle 14:00, quando una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt al veicolo durante un controllo alla circolazione. Ma il conducente, invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore tentando la fuga tra le auto in coda. Dopo poche centinaia di metri, però, la corsa è finita contro una vettura che era ferma al semaforo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Una volta raggiunto, i militari hanno scoperto che alla guida c’era un ragazzo di 14 anni, nato a Roma, di origini straniere e già noto alle forze dell’ordine, che ha anche fatto resistenza durante il controllo. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che la Fiat Enjoy risultava rubata.

Il giovane è stato denunciato e affidato al tutore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.