Al Sinigaglia di Como il Cagliari trova un pareggio prezioso che porta alla sosta i ragazzi di Pisacane con 10 punti in classifica. Non è stata una partita totalmente dominata dai padroni di casa come ci si aspettava alla vigilia del match ma, anzi, il Cagliari ha avuto forse le occasioni migliori.

Nel primo tempo i rossoblù avevano anche trovato il gol con Palestra, aiutato dalla deviazione di Valle, rete annullata dal Var per un precedente fallo dell'ex Atalanta sullo stesso terzino spagnolo del Como. Nel finale poi era stato Felici ad andare vicino al gol.

Nella ripresa è poi salito in cattedra Caprile che ha chiuso la porta ripetutamente al Como in particolare su Morata che gli ha tirato addosso da zero metri. Nel finale addirittura il Cagliari ha l'occasione per andare in vantaggio ma Luvumbo non è freddo abbastanza davanti a Butez.

Un pareggio quindi meritato, accompagnato anche da una buona prestazione che segue quella di Roma contro la Lazio, anche se all'Olimpico non erano arrivati punti. Al rientro dalla sosta all'Unipol Domus arriverà il Genoa.