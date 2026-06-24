È atteso tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno, con temperature fino a 41°C tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45°C.

Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Caldo estremo, umidità alle stelle e le ormai famigerate notti tropicali, con temperature minime che faticano a scendere sotto i 25°C perfino in città come Milano stanno caratterizzando lo scenario meteorologico in Italia, mentre "all'appello mancano i temporali rinfrescanti" nonostante la rilevante energia termica accumulata in questi giorni.

In realtà, sottolinea il meteorologo, i temporali di questi giorni non portano alcun vero sollievo. "Il motivo - precisa - è prettamente fisico: non sono associati al transito di una perturbazione atlantica accompagnata da aria fresca in quota (che durante le precipitazioni si riverserebbe verso il suolo), ma sono generati esclusivamente dall'eccesso di calore e dalla rapida saturazione del vapore acqueo nell'atmosfera".

Durante questi rovesci le temperature registrano cali irrisori (appena 1-2°C), mentre il contenuto di umidità nell'aria subisce un'ulteriore impennata. Il risultato per il nostro organismo è nullo: la temperatura percepita rimane identica, mantenendo inalterato il senso di oppressione e disagio fisico. Per scorgere la luce in fondo al tunnel, secondo Tedici bisognerà attendere l'inizio del prossimo mese.

Nel dettaglio: Mercoledì 24. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi e locali pure in pianura e in Liguria. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico. Al Sud: sole, caldo, qualche temporale dai rilievi verso il settore tirrenico.

Giovedì 25. Al Nord: sole e caldo, temporali più isolati sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, qualche isolato temporale sui rilievi. Al Sud: sole e caldo, temporali di calore, anche forti, sui rilievi. Venerdì 26. Al Nord: sole e caldo, temporali isolati sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, qualche isolato temporale sui rilievi. Al Sud: alcuni temporali sui monti. Tendenza: anticiclone subtropicale sempre più forte, dal weekend punte di 41°C.

Temperature in Sardegna per venerdì 26 giugno 2026