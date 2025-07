Una tranquilla partita a scopa ha improvvisamente preso una piega violenta in un centro per anziani nella Brianza. Come riportato da Tg Com 24, Lesmo, in provincia di Monza, due abituali frequentatori del centro ricreativo sono stati coinvolti in una lite che ha portato a schiaffi e persino al lancio di una dentiera, e si è conclusa con un anziano di 97 anni che sarebbe stato colpito con un pugno da un 78enne, il che ha portato alla chiusura immediata del centro per un mese.

Tutto, come riporta il quotidiano online, è cominciato con una discussione scaturita da un errore durante una partita a scopa: il 97enne sarebbe stato ripreso con fermezza dal suo compagno di gioco, le parole sarebbero sfociate in accuse e recriminazioni, culminate con un pugno che ha colpito il più anziano, causandogli lesioni al volto e la rottura di una dentiera.

Dopo essere stato curato al pronto soccorso e dimesso con tre giorni di prognosi, il centro ricreativo ha preso una decisione radicale: la chiusura dell'intera struttura per tutto il mese di luglio, sospendendo tutte le attività, inclusi i giochi e i balli.