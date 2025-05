Paura ai Campi Flegrei: alle 12:07 di oggi, martedì 13 maggio, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area con epicentro in mare, nei pressi di Pozzuoli. Secondo l’INGV, l’evento fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con una scossa di magnitudo 2.1. Nei successivi 28 minuti si sono registrati sette eventi sismici, tra cui uno di magnitudo 3.5 alle 12:22.

La popolazione ha avvertito nitidamente le scosse anche ai piani bassi, a Napoli e nei comuni limitrofi, dove molte persone sono scese in strada. "Ho sentito un rumore forte e poi il pavimento che non smetteva più di muoversi", racconta Rita, 83 anni, di Pozzuoli. "Ci siamo stancati finanche di lasciare la nostra casa, tanto non finirà mai".

Non si segnalano danni, ma scuole ed edifici universitari nella zona di Fuorigrotta sono stati evacuati in via precauzionale. "Tutto si sta svolgendo regolarmente, senza criticità", riferiscono dal plesso Madonna Assunta, dove centinaia di bambini sono stati portati nei giardini antistanti.

Il prefetto di Napoli ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, mentre il ministro Nello Musumeci ha convocato un vertice a Roma. Intanto, "il valore del sollevamento del suolo è stimato intorno a 1,5 cm", spiega Francesca Bianco dell’INGV, "ma al momento non si osservano incrementi nella velocità".

Riprende gradualmente anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, sospesa per verifiche tecniche.