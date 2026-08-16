Tragica scoperta oggi, domenica 16 agosto 2026, lungo l'autostrada A21, quando una famiglia si è resa conto che il figlio di 31 anni era morto mentre viaggiavano in auto.

Come riporta Tg Com 24, il padre guidava, la madre sedeva accanto a lui e il figlio era sul sedile posteriore apparentemente addormentato. Dopo vari tentativi di svegliarlo senza successo, si sono fermati in un'area di sosta nei pressi di Pavia, dove hanno realizzato la gravità della situazione.

Chiamato il 118, gli operatori hanno confermato il decesso del giovane a causa di un presunto malore. I genitori, come riporta il quotidiano online, avrebbero riferito che il figlio aveva parlato per l'ultima volta circa 100 chilometri prima e che soffriva di lievi problemi cardiaci.