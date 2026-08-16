È stato rintracciato e fermato oggi, domenica 16 agosto 2026, al porto di Bari, mentre si preparava a partire, il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta nella notte in ospedale ad Amendolara, nel Cosentino, dopo essere stata brutalmente picchiata.

L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni, era ricercato dai Carabinieri dopo che gli investigatori avevano concentrato su di lui i primi accertamenti. Il 42enne sarà interrogato nelle prossime ore per chiarire la sua posizione e ricostruire quanto accaduto.

La tragedia si è consumata intorno alle 3 della notte. La donna, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata vittima di una violenta aggressione e avrebbe riportato gravi lesioni e numerosi traumi.

Non è ancora stato chiarito chi abbia accompagnato la 46enne nella struttura sanitaria. La donna sarebbe stata lasciata all'esterno dell'ingresso del Pronto soccorso.

Quando il personale medico è intervenuto, le sue condizioni erano già disperate. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni tentativo è risultato vano.

Subito dopo il dramma, le indagini dei Carabinieri si sono concentrate sul compagno della vittima, che nel frattempo si era allontanato.

Gli investigatori hanno avviato le ricerche dell'uomo, riuscendo infine a individuarlo nel porto di Bari, dove sarebbe stato bloccato mentre era in procinto di lasciare l'Italia.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica dell'aggressione, stabilire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte della donna e chiarire le responsabilità del 42enne. La posizione dell'uomo sarà ora esaminata dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine sulla morte di Ornella Forastefano.

Al momento, la ricostruzione dei fatti è ancora al vaglio degli investigatori e sarà l'attività investigativa a chiarire l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità.