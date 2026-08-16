Non si placa l’emergenza incendi in Sardegna, dove un nuovo rogo è divampato nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano, nell’Oristanese, in località Pauli Porcus.

Sul posto è impegnato il Corpo Forestale, supportato da un elicottero della Base elicotteristica di Fenosu, intervenuto per contribuire alle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

A coordinare gli interventi è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Marrubiu. Sul luogo dell’incendio è presente anche il GAUF (Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco) di Oristano, impegnato nelle attività di supporto e analisi dell’evoluzione del rogo.

Le operazioni sono tuttora in corso e al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’estensione dell’area interessata dalle fiamme o su eventuali danni.

Quello di San Nicolò d’Arcidano è l’ennesimo intervento che impegna il sistema antincendio regionale in una giornata caratterizzata da diversi roghi.

Nel pomeriggio di oggi un incendio è divampato anche nelle campagne di Nuoro, in località Gameddari. Allerta gialla per temporali

Sul fronte meteorologico, intanto, la Protezione Civile regionale ha emesso per oggi, domenica 16 agosto, un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali.